Pemerintah Terbitkan Surat Utang Dim Sum Bond Senilai Rp13,7 Triliun

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan resmi menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) berdenominasi Chinese Renminbi (CNH) atau dikenal sebagai Dim Sum Bonds untuk pertama kalinya.

Penerbitan ini dilakukan dalam format SEC Shelf Registered Global Bonds dengan total nilai mencapai CNH6 miliar, atau setara sekitar Rp13,7 triliun (kurs CNH1 = Rp2.280).

“Pemerintah berhasil memanfaatkan momentum positif di pasar keuangan global dan kondisi pasar obligasi Renminbi yang dinamis,” tulis keterangan resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, dikutip Sabtu (25/10/2025).

Langkah ini menandai penerbitan Global Bonds berformat SEC-registered ke-18 oleh Pemerintah Indonesia sekaligus menjadi tonggak baru dalam diversifikasi pembiayaan APBN 2025 dan perluasan basis investor global.

Dua seri obligasi diterbitkan dalam transaksi ini, yakni Seri RICNH1030 dengan tenor 5 tahun, nilai CNH3,5 miliar, dan kupon 2,5 persen dan Seri RICNH1035 dengan tenor 10 tahun, nilai CNH2,5 miliar, dan kupon 2,9 persen.