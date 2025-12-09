SKK Migas Berduka Atas Meninggalnya VP Sekretaris SKK Migas Hudi D Suryodipuro

JAKARTA - Segenap pegawai SKK Migas turut berbelasungkawa atas wafatnya ice President (VP) Hudi Dananjoyo Suryodipuro pada Selasa (9/12/2025).

Judi meninggal dunia setelah terlibat kecelakaan dengan Bus TransJakarta saat bersepeda.

"Segenap Manajemen dan Pegawai SKK Migas mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Hudi," tulisnya melalui unggahan Instastory akun resmi SKK Migas.

Hudi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas sepanjang Februari 2024–Oktober 2025.

Dia dikenal sebagai pejabat yang berperan besar dalam penguatan fungsi komunikasi, koordinasi strategis, serta hubungan kehumasan di internal SKK Migas.