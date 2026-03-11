Pertamina Klarifikasi Hoaks Video 2 Tanker Indonesia Sudah Lewati Selat Hormuz

JAKARTA - PT Pertamina International Shipping (PIS) menegaskan, video yang menggambarkan 2 kapal tanker milik Perseroan berhasil melewati Selat Hormuz merupakan informasi tidak benar atau hoaks.

Pjs Corporate Secretary PIS Vega Pita menyatakan, saat ini masih terdapat 2 kapal tanker pertamina yang terjebak di Selat Hormuz dan belum bisa keluar dari teluk Arab buntut konflik yang terjadi antara Amerika - Iran.

"2 kapal Pertamina International Shipping yaitu Pertamina Pride dan Gamsunoro saat ini masih berada di Teluk Arab, kondisi kapal dan kru dalam keadaan aman dan selamat" ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (11/3/2026).

Vega menjelaskan, saat ini PIS terus melakukan pemantauan intensif 24/7 secara real-time terhadap seluruh posisi armada dan kru. Mengingat belum ada tanda agar kapal-kapal milik Indonesia bisa melewati Selat Hormuz.

"Kami juga menjalin koordinasi erat dengan otoritas maritim dan pihak berwenang setempat guna memastikan keamanan serta keselamatan seluruh kru kapal dan muatan yang dibawa," kata Vega.