Percepat Distribusi BBM dan LPG, Pertamina Sigap Tangani Bencana Sumatera

JAKARTA - Komisi VI DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Pertamina (Persero) hari ini. RDP Komisi VI dengan Dirut Pertamina membahas dua hal. Pertama mengenai upaya Pertamina menangani bencana Sumatera. Kedua mengenai rencana penyaluran LPG 3 kg ke Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Pertamina dinilai sigap menangani bencana Sumatera. Di tengah kondisi tidak mudah, BUMN energi tersebut dinilai sangat cepat dan responsif.

“Saya ucapkan terima kasih soal gerak cepat Pertamina, dalam membantu masalah bencana di Sumatera Barat (Sumbar), Aceh, dan Sumatera Utara. Di Sumbar saya merasakan betul bagaimana cepatnya Pertamina, salah satu BUMN yang responsif untuk membantu Pemerintah menyelesaikan permasalahan bencana alam," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade di Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Andre menggambarkan bagaimana jajaran Pertamina turun langsung mengatasi masalah di lapangan saat bencana terjadi. Salah seorang yang disebutnya adalah General Manager (GM) Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut pun, merespons cepat permintaan pengiriman BBM dan bantuan logistik untuk korban yang mengungsi di Sumbar. Bahkan, menurut Andre, Pertamina International Shipping juga bergerak cepat ikut mengamankan distribusi BBM di kawasan bencana.

Anggota Komisi VI Mufti Aimah Nurul Anam juga sependapat. Menurutnya, kerja keras Pertamina dalam merespons bencana di Sumatera ssangat tidak mudah. Sebab, memang terkendala dengan kondisi infrastruktur. ”Bahkan tidak sampai satu bulan, kendala BBM sudah terurai,” kata Mufti.

Ke depan, Mufti berharap agar semua pihak belajar dari bencana tersebut. Salah satunya SOP penanganan untuk penyaluran BBM di daerah bencana.

Hal senada juga diungkapkan anggota lain, Darmadi Durianto. Dia mengatakan, cepatnya respons BUMN tersebut, tidak lepas dari kepemimpinan Dirut Pertamina, Simon Aloysius Mantiri yang selalu sigap menerima masukan di saat kapan pun.

”Pak Dirut ini responsnya cepat. Tengah malam pun, di WA dia jawab, responsif sekali. Apalagi ke masyarakat, responsif sekali. Saya pernah minta tolong dan itu langsung bergerak.