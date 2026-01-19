Dukung Net Zero Emission, RDMP Balikpapan Produksi BBM Standar Euro 5

JAKARTA - Pemerintah telah meresmikan infrastruktur energi terintegrasi Pertamina RDMP (Refinery Development Master Plan) Balikpapan, Kalimantan Timur pada Senin 12 Januari 2026.

Menurut Pengamat otomotif Bebin Djuana kehadiran kilang baru Pertamina di Balikpapan yang diklaim mampu memproduksi BBM setara Euro 5.

Hal ini sudah sejalan dengan keinginan Indonesia yang berkomitmen untuk menjaga iklim global, termasuk mengurangi polusi udara (emisi Gas Rumah Kaca/GRK), dengan target awal penurunan emisi 29% (sendiri) hingga 41% (bantuan internasional) pada 2030.

"Mata dunia bisa melihat bahwa Indonesia sudah mampu memproduksi BBM setara standar Euro 5 sebagaimana Malaysia dan negara-negara maju lainnya,” ujar Bebin dalam keterangan tertulisnya, Senin (19/1/2026).

Sehingga, kata dia, dunia otomotif tak lagi dijadikan kambing hitam sebagai salah satu penyumbang polusi udara terbesar di Tanah Air. "Euro 5 itu membuat mesin jadi bersih dan kualitas udara jadi lebih baik,” jelasnya.

Dia mencontohkan taxi di Jerman yang berbahan bakar diesel Euro 5 dengan kondisi yang masih bersih mesinnya meski sudah berjalan sejauh 400.000 kilometer.