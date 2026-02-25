5 Bandara dengan Permintaan Avtur Tertinggi Jelang Lebaran 2026

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) memastikan ketersediaan avtur nasional dalam kondisi aman menjelang Hari Raya Idulfitri 2026 atau Lebaran. Meski diprediksi terjadi lonjakan permintaan sebesar 3% selama periode Ramadhan dan Lebaran, Pertamina menyatakan stok dalam kondisi cukup dan terjaga.

VP Aviasi Fuel Business Pertamina Yosep Iswadi mengatakan, pihaknya telah mengantisipasi kenaikan konsumsi avtur dengan menjaga ketahanan stok nasional hingga 30 hari.

"Secara nasional, prediksi demand Avtur secara nasional akan mengalami kenaikan 3% untuk masa periode Ramadan Idul Fitri ini. Dan kita Pertamina telah mempersiapkan menjamin supply dan ketahanan stok Avtur secara nasional di level 30 hari," katanya di Aviation Fuel Terminal (AFT) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (25/2/2026).

Lonjakan Permintaan Avtur di 5 Bandara

Menurutnya, lonjakan permintaan diperkirakan terkonsentrasi di lima bandara utama, yakni Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bandar Udara Internasional Juanda, Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin dan Bandar Udara Internasional Kualanamu.

Pertamina, kata Yosep, telah melakukan pengaturan stok untuk menjamin ketersediaan avtur di momen krusial.

"Kita fokus di lima bandara tersebut dan alhamdulillah kita mulai dari sekarang sudah build up stock secara dari awal kita udah mulai build up stock," tegasnya.

Kesiapan Operasional

Selain penguatan stok, Pertamina juga memastikan kesiapan operasional melalui pelaksanaan preventive maintenance guna menjaga keandalan sarana dan fasilitas lewat Satuan Tugas (Satgas) Ramadan dan Idulfitri. Koordinasi dengan pengelola bandara dan maskapai penerbangan juga telah dilakukan, termasuk pemetaan jadwal extra flight.

"Jadi secara overall, kenaikan 3% ini masih dalam toleransi yang bisa kita persiapkan dengan baik kegiatan Satgas ini memang lebih ke pertama sih dari kita lebih fokus pertama lebih ke monitoring supply kegiatan supply karena memang dengan kondisi masih dalam periode banyaknya kondisi cuaca yang tidak tentu," jelasnya.