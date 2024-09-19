Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dekarbonisasi Industri Penerbangan, Maskapai Mulai Pakai Avtur Hijau

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |20:52 WIB
Dekarbonisasi Industri Penerbangan, Maskapai Mulai Pakai Avtur Hijau
Maskapai Mulai Pakai Bahan Bakar Berkelanjutan. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
A
A
A

JAKARTA - Maskapai Nasional mulai menggunakan bahan bakar berkelanjutan alias avtur hijau. Hal ini sebagai upaya mendukung transisi energi di sektor penerbangan.

Pada perhelatan Bali International Airshow 2024 di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, PT Pertamina Patra Niaga mendistribusikan Sustainable Aviation Fuel (SAF) kepada maskapai nasional, sebagai bagian dari komitmen bersama terhadap peta jalan SAF yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarives).

Distribusi SAF menunjukkan komitmen Pertamina Patra Niaga dalam menyediakan solusi bahan bakar berkelanjutan untuk industri penerbangan, yang sejalan dengan upaya global untuk menekan emisi karbon dan mencapai target dekarbonisasi.

“Momen penyaluran pertama SAF di Bandara Ngurah Rai ini menandai bahwa Indonesia dapat beradaptasi dengan tuntutan bauran energi di industri penerbangan internasional, di mana saat ini SAF menjadi solusi jangka menengah bagi penerbangan untuk mengurangi jejak karbon, tanpa memerlukan perubahan pada pesawat, infrastruktur bandara, atau rantai pasokan bahan bakar jet,” ungkap Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, Kamis (19/9/2024).

Pertamina SAF telah memenuhi berbagai standar internasional, termasuk sertifikasi International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) untuk program Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) dan Renewable Energy Directive-European Union (RED-EU).

Pertamina juga memastikan bahwa SAF ini aman digunakan, memenuhi standar yang ditetapkan oleh American Society of Testing and Materials (ASTM), dan terdaftar sebagai Corsia Eligible Fuel (CEF) oleh International Civil Aviation Organization (ICAO).

“Langkah baru menuju penerbangan berkelanjutan ini mampu mengurangi emisi karbon dari bahan bakar fosil, sebab Pertamina SAF merupakan campuran dari bahan baku terbarukan yaitu Used Cooking Oil (UCO) atau minyak jelantah,” tambah Riva.

Halaman:
1 2
