3 Fakta Diskon Listrik 50% PLN Kembali Berlaku di Februari 2026

JAKARTA - Masyarakat kembali dapat menikmati diskon listrik 50% PLN di Februari 2026 berupa promo tambah daya listrik. Namun, ada syarat hingga batas waktunya.

Diskon listrik 50% PLN di Februari 2026 diberikan PT PLN (Persero) lewat program "Power Up EVent" dengan menghadirkan diskon 50% bagi pelanggan satu fasa dengan kapasitas daya hingga 7.700 Volt Amphere (VA).

Berikut ini Okezone rangkum fakta-fakta diskon listrik 50% PLN kembali berlaku di Februari 2026, Jakarta, Sabtu (14/2/2026).

1. Promo Tambah Daya Listrik

Promo tambah daya listrik kembali hadir dalam gelaran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026.

Diskon listrik 50% PLN di Februari 2026 berupa promo tambah daya listrik ini dapat dinikmati selama periode pameran IIMS 2026 yang berlangsung pada 5 hingga 15 Februari 2026 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta.

2. Kapasitas Listrik Besar Biaya Terjangkau

Direktur Retail dan Niaga PLN Adi Priyanto mengatakan, diskon listrik 50% PLN di Februari 2026 berupa promo tambah daya listrik ini merupakan bentuk nyata komitmen PLN dalam memberikan customer experience yang berkesan sekaligus mendukung gaya hidup modern pelanggan yang membutuhkan kapasitas listrik lebih besar dengan biaya terjangkau.

“Melalui IIMS 2026, kami kembali menyediakan opsi tambah daya dengan biaya lebih ringan sehingga masyarakat dapat menyesuaikan kapasitas listrik rumah sesuai kebutuhan pemakaian,” ujar Adi di Jakarta.