HOME FINANCE HOT ISSUE

THR PNS, TNI-Polri 2026 Naik 10,22% Jadi Rp55 Triliun

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 13 Februari 2026 |19:49 WIB
THR PNS, TNI-Polri 2026 Naik 10,22% Jadi Rp55 Triliun
Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri pada 2026. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengalokasikan anggaran sebesar Rp55 triliun untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri pada 2026. Nilai tersebut meningkat 10,22% dibandingkan alokasi tahun sebelumnya yang sebesar Rp49 triliun.

Penyediaan dana THR ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mengoptimalkan belanja negara guna menjaga stabilitas serta momentum pertumbuhan ekonomi nasional sejak kuartal I 2026.

Purbaya memaparkan bahwa pemerintah memproyeksikan total belanja negara pada tiga bulan pertama tahun ini akan menembus angka Rp809 triliun. Tingginya serapan belanja di awal tahun diharapkan mampu menjadi mesin penggerak ekonomi domestik.

“Belanja negara di kuartal I 2026 ini akan mencapai Rp809 triliun,” ujar Purbaya dalam paparannya di Indonesia Economic Outlook 2026, di Wisma Danantara, Jumat (13/2/2026).

Selain belanja rutin seperti THR, pemerintah juga memacu pertumbuhan melalui percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran Rp62 triliun, serta optimalisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan berbagai paket stimulus ekonomi.

“Jadi kita keluarkan semua belanja yang mungkin di triwulan pertama untuk memastikan bahwa momentum pertumbuhan ekonomi masih akan berkelanjutan,” tegas Purbaya.

 

