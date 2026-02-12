Sampai Kapan Promo Diskon Listrik 50% PLN di Februari 2026? Ini Informasi Lengkapnya

Sampai Kapan Promo Diskon Listrik 50% PLN di Februari 2026? Ini Informasi Lengkapnya (Foto: PLN)

JAKARTA - Sampai kapan promo diskon listrik 50% PLN di Februari 2026? Ini informasi lengkapnya. PT PLN (Persero) kembali memberikan diskon listrik 50% di Februari 2026.

Diskon listrik 50% ini berupa promo tambah daya listrik lewat program "Power Up EVent" PLN menghadirkan diskon 50% bagi pelanggan satu fasa dengan kapasitas daya hingga 7.700 Volt Amphere (VA).

Diskon Listrik 50% PLN di Februari 2026

Promo tambah daya listrik kembali hadir dalam gelaran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026.

Promo istimewa ini dapat dinikmati selama periode pameran IIMS 2026 yang berlangsung pada 5 hingga 15 Februari 2026 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta.

Direktur Retail dan Niaga PLN Adi Priyanto mengatakan, promo diskon listrik promo tambah daya ini merupakan bentuk nyata komitmen PLN dalam memberikan customer experience yang berkesan sekaligus mendukung gaya hidup modern pelanggan yang membutuhkan kapasitas listrik lebih besar dengan biaya terjangkau.

“Melalui IIMS 2026, kami kembali menyediakan opsi tambah daya dengan biaya lebih ringan sehingga masyarakat dapat menyesuaikan kapasitas listrik rumah sesuai kebutuhan pemakaian,” ujar Adi di Jakarta, Kamis (12/2/2026).