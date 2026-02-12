Segini Kekayaan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono yang Sindir Purbaya Soal Proyek Kapal

Segini Kekayaan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono yang Sindir Purbaya soal Proyek Kapal. (Foto: Okezone.com/KKP)

JAKARTA - Segini Kekayaan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono yang Sindir Purbaya soal Proyek Kapal.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjawab tudingan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa soal anggaran kapal yang sudah cair.

Dalam video yang beredar, Purbaya menyebut anggaran kapal dari Kemenkeu sudah cair, tapi industri galangan belum juga menerima pesanan. Trenggono pun meminta Purbaya mengecek langsung anak buahnya di Kemenkeu soal anggaran tersebut.

"Coba Anda tanya dulu deh sama anak buah Anda, benar nggak itu uang kapal sudah dikucurkan," tanya Trenggono dalam unggahan di Instagram pribadinya @swtrenggono.

Trenggono menjelaskan, proyek pembangunan kapal yang dimaksud sebenarnya didanai anggaran kredit dari Inggris. Sementara itu, Indonesia memang berencana membangun 1.500 kapal ikan yang bekerja sama dengan Inggris.

"Yth. Menteri Keuangan, supaya Anda paham dan cerdas, bahwa dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari Pemerintah UK," tegas Trenggono.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons usai disentil Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono soal proyek pembangunan kapal melalui media sosial.

Pernyataan tersebut berkaitan dengan sumber pendanaan proyek pembangunan kapal yang disebut berasal dari kredit luar negeri, yakni dari Inggris.

Menanggapi hal itu, Purbaya menegaskan bahwa mekanisme pencairan anggaran tetap melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Iya, tapi kan nanti lewat Menkeu juga," kata Purbaya.

Di tengah sindiran ini, kekayaan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono pun menarik perhatian. Dirinya diketahui memiliki kekayaan hingga Rp2,4 triliun.

Berikut harta kekayaan Sakti Wahyu Trenggono, dikutip dari LHKPN, Kamis (12/2/2026):

A. Tanah dan Bangunan Rp 143.153.357.857

Tanah dan Bangunan Seluas 176 m2/77 m2 di Kab/Kota Bekasi, Hasil Sendiri 539.176.000

Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/54 m2 di Kab/Kota Bekasi, Hasil Sendiri 373.722.000

Tanah Seluas 3000 m2 di Kab/Kota Sragen, Hasil Sendiri 309.000.000

Tanah Seluas 1500 m2 di Kab/Kota Sragen, Hasil Sendiri 123.000.000

Tanah Seluas 2500 m2 di Kab/Kota Sragen, Hasil Sendiri 154.500.000

Tanah Seluas 1050 m2 di Kab/Kota Sragen, Hasil Sendiri 198.530.000

Tanah dan Bangunan Seluas 1145 m2/600 m2 di Kab/Kota Bekasi, Hasil Sendiri 4.258.725.000

Tanah Seluas 600 m2 di Kab/Kota Bekasi, Hasil Sendiri 1.755.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 293 m2/89 m2 di Kab/Kota Cianjur, Hasil Sendiri 897.981.000