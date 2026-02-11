Purbaya Disentil Trenggono di Medsos: Pak Menteri Sahabat Saya!

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespon usai disentil Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono soal proyek pembangunan kapal melalui media sosial.

Pernyataan tersebut berkaitan dengan sumber pendanaan proyek pembangunan kapal yang disebut berasal dari kredit luar negeri, yakni dari Inggris.

Menanggapi hal itu, Purbaya menegaskan bahwa mekanisme pencairan anggaran tetap melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Iya tapi kan nanti lewat Menkeu juga," kata Purbaya kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Saat ditanya apakah dirinya telah mengecek informasi tersebut kepada jajarannya, Purbaya mengaku sudah melakukan pengecekan. Namun, ia membenarkan bahwa anggaran tersebut memang belum dicairkan.

"Sudah saya cek. Memang belum (dicairkan)," jelas Purbaya.

Purbaya menjelaskan, dalam perencanaan proyek besar seperti pembangunan kapal dalam jumlah ribuan unit, perencanaan tidak bisa hanya menunggu ketersediaan anggaran.

"Tapi kan begini, kalau Anda punya rencana buat kapal sekian ribu, masa nunggu ada anggarannya. Kan sudah ada rencana di depannya, kan. Ya, saya minta itu... Itu saja belum kelihatan gerakan di depannya. Itu saja," jelasnya.

Terkait koordinasi dengan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono, Purbaya menegaskan hubungan keduanya berjalan baik. Ia menyebut komunikasi akan dilakukan secara langsung untuk menyelesaikan persoalan tersebut.