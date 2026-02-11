Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Ungkap 2 Calon Dewas LPI yang Siap Dipilih Prabowo

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 11 Februari 2026 |13:55 WIB
Purbaya Ungkap 2 Calon Dewas LPI yang Siap Dipilih Prabowo
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa soal proses pencarian anggota Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi. (Foto: Okezone.com/IMG)
JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa proses pencarian anggota Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) telah mengerucut pada dua nama. Meski demikian, Purbaya masih menutup rapat identitas kedua sosok tersebut.

Purbaya menjelaskan bahwa dirinya secara pribadi belum melakukan pendalaman lebih jauh melalui sesi wawancara terhadap para kandidat.

"Jadi memang saya belum pernah mewawancara kedua kandidat tadi," kata Purbaya dalam keterangannya di Kompleks Parlemen, Rabu (11/2/2026).

Ia menegaskan bahwa peran Panitia Seleksi telah selesai dalam menjaring nama, dan kini bola panas berada di tangan Presiden Prabowo. Presiden memiliki wewenang penuh untuk menentukan apakah akan memilih salah satu dari mereka atau justru memulai kembali proses seleksi dari awal.

"Jadi diusulkan untuk, eh, jadi suratnya dikembalikan ke Presiden dengan arahan terserah Presiden mau pilih dari satu, dari dua, atau mengulang proses Pansel-nya," katanya.

Saat didesak mengenai kriteria dan rekam jejak kedua calon tersebut, Menkeu hanya memberikan gambaran umum bahwa keduanya merupakan profesional yang memiliki latar belakang kuat di industri finansial.

"Dari sektor keuangan semuanya," ujarnya singkat.

