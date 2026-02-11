Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pansel OJK Resmi Dibentuk, Pendaftaran Calon Anggota Dewan Komisioner Dibuka Hari Ini

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 11 Februari 2026 |07:56 WIB
Pansel OJK Resmi Dibentuk, Pendaftaran Calon Anggota Dewan Komisioner Dibuka Hari Ini
Pendaftaran Calon Anggota Dewan Komisioner OJK (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah resmi memulai proses seleksi pencarian pucuk pimpinan baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 16/P Tahun 2026, Presiden telah menunjuk Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Ketua Panitia Seleksi (Pansel) untuk menjaring calon pengganti Anggota Dewan Komisioner (ADK) OJK.

Menkeu Purbaya ditetapkan sebagai Ketua merangkap anggota bersama delapan anggota lainnya yaitu Perry Warjiyo, Suahasil Nazara, Bambang Eko Suhariyanto, Aida S. Budiman, Erwan Agus Purwanto, Dhahana Putra, Muhammad Rullyandi, dan Gusti Aju Dewi.

“Panitia Seleksi bekerja sigap dengan secara resmi membuka pendaftaran calon,” tulis keterangan resmi Bank Indonesia, Rabu (11/2/2026).

Langkah ini diambil guna memperkuat tata kelola dan memastikan independensi OJK dalam mengawasi industri jasa keuangan nasional yang kian dinamis.

Dalam menjalankan tugasnya, Purbaya didampingi oleh delapan tokoh lintas sektor, mulai dari unsur Bank Indonesia hingga akademisi ditargetkan bekerja cepat untuk mengisi tiga posisi strategis yang krusial bagi stabilitas sistem keuangan, yaitu:

1. Ketua Dewan Komisioner merangkap Anggota.
2. Wakil Ketua Dewan Komisioner merangkap Anggota.
3. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon merangkap Anggota.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/20/320/2923967/peringatan-ojk-ekonomi-dunia-tahun-depan-masih-terguncang-u5AEKXl120.jpg
Peringatan OJK: Ekonomi Dunia Tahun Depan Masih Terguncang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/06/320/2841986/ini-nama-nama-bakal-jadi-calon-dk-ojk-2023-2028-diusulkan-presiden-diserahkan-ke-dpr-QKb2dye2Hg.jpg
Ini Nama-Nama Bakal Jadi Calon DK OJK 2023-2028, Diusulkan Presiden Diserahkan ke DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/04/12/320/2577587/tok-paripurna-dpr-setujui-dewan-komisioner-ojk-2022-2027-RdUDpCttsD.jpg
Tok! Paripurna DPR Setujui Dewan Komisioner OJK 2022-2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/07/21/20/1741261/bertemu-wimboh-begini-instruksi-jokowi-untuk-ojk-OewP7kPY6r.jpg
Bertemu Wimboh, Begini Instruksi Jokowi untuk OJK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/07/21/320/1741214/bos-pegadaian-pindah-ke-ojk-siapa-penggantinya-kiiJbANccc.jpg
Bos Pegadaian Pindah ke OJK, Siapa Penggantinya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/07/20/20/1740595/bos-baru-ojk-gelar-rapat-usai-dilantik-bahas-apa-eVjkDTbCLk.jpg
Bos Baru OJK Gelar Rapat Usai Dilantik, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement