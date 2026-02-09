Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

THR PNS 2026 Kapan Cair? Ini Rincian dan Besarannya

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 09 Februari 2026 |20:03 WIB
THR PNS 2026 Kapan Cair? Ini Rincian dan Besarannya
THR PNS 2026 kapan cair? Ini rincian dan besarannya. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA – THR PNS 2026 kapan cair? Ini rincian dan besarannya.

THR PNS biasanya cair dua minggu sebelum Hari Raya Idulfitri. Sementara itu, gaji ke-13 akan dibayarkan pada awal tahun ajaran baru sekolah, yaitu pada Juni 2026.

THR diberikan untuk mendukung kebutuhan perayaan Hari Raya Nyepi dan Idulfitri 2026, yang diharapkan dapat mendorong perputaran ekonomi melalui peningkatan konsumsi rumah tangga. Sementara gaji ke-13 ditujukan sebagai bantuan bagi aparatur negara dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak.

Komponen THR dan gaji ke-13 bagi ASN di instansi pusat, prajurit TNI/Polri, dan hakim terdiri dari gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja. Sementara bagi ASN di instansi daerah, diberikan sama dengan ASN pusat dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing. Selanjutnya, bagi pensiunan diberikan sebesar uang pensiun bulanan.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah menyadari bahwa pada bulan Ramadan dan libur Idulfitri, mobilitas serta tingkat konsumsi masyarakat akan sangat tinggi. Karena itu, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk membantu masyarakat, salah satunya melalui pemberian THR dan gaji ke-13.

Dirinya berharap kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mendukung perekonomian.

“Semoga dengan adanya kebijakan ini dapat membantu dalam mengelola kebutuhan selama mudik dan libur Lebaran,” tuturnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/320/3199606//kalender-Kctz_large.png
Ini Tanggal Cuti Bersama PNS Tahun 2026, Catat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/320/3199031//sppg-UHAg_large.png
Apakah Pegawai MBG Dapat THR Lebaran 2026? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/320/3195219//thr_lebaran_2026-27vJ_large.jpg
Kapan THR Lebaran 2026 Cair? Ini Prediksi Jadwal dan Aturannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/624/3191071//pns-cEMF_large.jpg
Daftar 5 Sekolah Kedinasan Terbaik di Jabodetabek, Bisa Langsung Jadi PNS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187613//bonus_dan_thr-5u8B_large.png
Apakah Bonus Tahunan Sama dengan THR? Ini Faktanya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187534//rupiah-ftsT_large.png
Kapan THR Natal 2025 Bagi Pegawai Swasta dan BUMN Bakal Cair? Ini Jadwal Lengkapnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement