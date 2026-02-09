THR PNS 2026 Kapan Cair? Ini Rincian dan Besarannya

JAKARTA – THR PNS 2026 kapan cair? Ini rincian dan besarannya.

THR PNS biasanya cair dua minggu sebelum Hari Raya Idulfitri. Sementara itu, gaji ke-13 akan dibayarkan pada awal tahun ajaran baru sekolah, yaitu pada Juni 2026.

THR diberikan untuk mendukung kebutuhan perayaan Hari Raya Nyepi dan Idulfitri 2026, yang diharapkan dapat mendorong perputaran ekonomi melalui peningkatan konsumsi rumah tangga. Sementara gaji ke-13 ditujukan sebagai bantuan bagi aparatur negara dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak.

Komponen THR dan gaji ke-13 bagi ASN di instansi pusat, prajurit TNI/Polri, dan hakim terdiri dari gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja. Sementara bagi ASN di instansi daerah, diberikan sama dengan ASN pusat dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing. Selanjutnya, bagi pensiunan diberikan sebesar uang pensiun bulanan.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah menyadari bahwa pada bulan Ramadan dan libur Idulfitri, mobilitas serta tingkat konsumsi masyarakat akan sangat tinggi. Karena itu, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk membantu masyarakat, salah satunya melalui pemberian THR dan gaji ke-13.

Dirinya berharap kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mendukung perekonomian.

“Semoga dengan adanya kebijakan ini dapat membantu dalam mengelola kebutuhan selama mudik dan libur Lebaran,” tuturnya.