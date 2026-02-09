IHSG Tertekan Usai Outlook Moody’s, Purbaya: Mereka Salah Hitung, Kita Lebih Tinggi dari China!

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta para pelaku pasar modal untuk tidak panik menghadapi fluktuasi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang sempat terkoreksi tajam akibat penurunan outlook Indonesia oleh Moody’s.

Purbaya menilai penilaian negatif tersebut tidak relevan dengan fakta lapangan dan data ekonomi terbaru yang justru menunjukkan performa impresif.

Ekonomi RI Lebih Tinggi dari China

Purbaya menegaskan bahwa fondasi ekonomi nasional saat ini berada dalam posisi yang jauh lebih kuat daripada yang diperkirakan oleh lembaga pemeringkat internasional tersebut.

"Ya orang takut. Prospek ekonomi kita mungkin enggak bagus gara-gara sinyal dari Moody's. Padahal Moody's ke sini kan sebelum angka keluar. Sekarang lebih gampang menunjuknya. Pertumbuhan ekonominya 5,39 (persen pada kuartal IV). Paling tinggi dalam 5 tahun terakhir. Tahunannya 5,11 (persen). Lebih tinggi dari China," ujar Purbaya di Kompleks Parlemen, Senin (9/2/2026).

Volatilitas Pasar Saham Hanya Sesaat

Purbaya meyakini bahwa volatilitas yang terjadi di pasar saham hanyalah reaksi sesaat akibat kekeliruan estimasi. Menurutnya, ketika pasar melihat realitas pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mampu melampaui raksasa ekonomi seperti China, kepercayaan investor akan pulih dengan sendirinya.

"Jadi kemungkinan besar ada yang salah hitung dari situ. Nanti yang ke depan, kalau kita jaga terus seperti ini, akan berubah juga dengan sendiri. Jadi orang di pasar modal enggak usah terlalu khawatir," tegasnya.