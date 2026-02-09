Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Tertekan Usai Outlook Moody’s, Purbaya: Mereka Salah Hitung, Kita Lebih Tinggi dari China!

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 09 Februari 2026 |15:14 WIB
IHSG Tertekan Usai Outlook Moody’s, Purbaya: Mereka Salah Hitung, Kita Lebih Tinggi dari China!
IHSG Tertekan Usai Outlook Moody’s, Purbaya: Mereka Salah Hitung, Kita Lebih Tinggi dari China! (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta para pelaku pasar modal untuk tidak panik menghadapi fluktuasi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang sempat terkoreksi tajam akibat penurunan outlook Indonesia oleh Moody’s. 

Purbaya menilai penilaian negatif tersebut tidak relevan dengan fakta lapangan dan data ekonomi terbaru yang justru menunjukkan performa impresif.

Ekonomi RI Lebih Tinggi dari China

Purbaya menegaskan bahwa fondasi ekonomi nasional saat ini berada dalam posisi yang jauh lebih kuat daripada yang diperkirakan oleh lembaga pemeringkat internasional tersebut.

"Ya orang takut. Prospek ekonomi kita mungkin enggak bagus gara-gara sinyal dari Moody's. Padahal Moody's ke sini kan sebelum angka keluar. Sekarang lebih gampang menunjuknya. Pertumbuhan ekonominya 5,39 (persen pada kuartal IV). Paling tinggi dalam 5 tahun terakhir. Tahunannya 5,11 (persen). Lebih tinggi dari China," ujar Purbaya di Kompleks Parlemen, Senin (9/2/2026).

Volatilitas Pasar Saham Hanya Sesaat

Purbaya meyakini bahwa volatilitas yang terjadi di pasar saham hanyalah reaksi sesaat akibat kekeliruan estimasi. Menurutnya, ketika pasar melihat realitas pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mampu melampaui raksasa ekonomi seperti China, kepercayaan investor akan pulih dengan sendirinya.

"Jadi kemungkinan besar ada yang salah hitung dari situ. Nanti yang ke depan, kalau kita jaga terus seperti ini, akan berubah juga dengan sendiri. Jadi orang di pasar modal enggak usah terlalu khawatir," tegasnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/278/3200500/ihsg-jzRZ_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 7.954
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/278/3200374/ihsg_pekan_depan-0WY7_large.jpg
IHSG Diproyeksi Terkoreksi pada Perdagangan Besok 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/278/3199581/ihsg-HhLw_large.jpg
Free Float Saham Naik Jadi 15%, Ini Dampaknya bagi Emiten dan Investor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/278/3200182/saham-HGQF_large.jpg
10 Saham Paling Anjlok Sepekan: FILM, PADI hingga MINA Terjun Bebas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/278/3200179/ihsg-vmH4_large.jpg
Daftar 10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, Ada yang Meroket 110 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/278/3200171/bei-QjOE_large.jpg
IHSG Sepekan Anjlok 4,7% ke 7.935, Kapitalisasi Pasar BEI Turun Jadi Rp14.341 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement