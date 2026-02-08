Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Diproyeksi Terkoreksi pada Perdagangan Besok 

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 08 Februari 2026 |15:16 WIB
IHSG Diproyeksi Terkoreksi pada Perdagangan Besok 
IHSG Pekan Depan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di zona merah pada akhir perdagangan Jumat (6/2/2026). IHSG terkoreksi sebesar 2,08 persen ke level 7.935 dengan masih didominasi tekanan jual.

Tim riset MNC Sekuritas memproyeksikan IHSG masih rawan melanjutkan koreksi pada pembukaan besok, Senin (8/2/2026). 

Proyeksi tersebut didasarkan pada analisis teknikal yang menunjukkan bahwa area koreksi yang diperkirakan sebelumnya telah tercapai.

"Cermati area koreksi selanjutnya yang berada di 7.712-7.785," tulis MNC Sekuritas dalam MNCS Daily Scope.

Kendati demikian, MNC Sekuritas tetap memproyeksikan akan adanya pengutan yang diperkirakan terjadi pada rentang 8.000 ke atas.

"Selama masih mampu berada di atas 7.712 sebagai supportnya maka IHSG berpeluang menguat ke rentang 8.284-8.440," lanjut MNC Sekuritas.

Untuk level support IHSG berada di area 7.712, 7.547. Sementara itu, level resistance terdekat berada di kisaran 8.214, 8.354.

 

Telusuri berita finance lainnya
