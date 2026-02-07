Daftar 10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, Ada yang Meroket 110 Persen

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat deretan saham paling cuan penghuni top gainers pada periode perdagangan 2-6 Februari 2026. Saham-saham ini menguat di tengah penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).



Tercatat, IHSG melemah 4,73 persen sehingga ditutup pada level 7.935,260, dari posisi 8.329,606 pada pekan lalu.



Kenaikan Saham



Berbeda dengan penurunan IHSG, pekan ini hanya emiten PT Nusantara Almazia Tbk (NZIA) yang mencatat kenaikan lebih dari 100 persen.



Sementara itu, saham PT Samator Indo Gas Tbk (AGII) menjadi emiten dengan penguatan terbatas yang masuk jajaran top gainers pekan ini dengan naik 12,44 persen.