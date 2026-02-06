Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Bongkar Macetnya Izin Apotek dan Bioetanol di RI

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 06 Februari 2026 |13:57 WIB
Purbaya Bongkar Macetnya Izin Apotek dan Bioetanol di RI
Purbaya Bongkar Macetnya Izin Apotek dan Bioetanol di RI (Foto: Kemenkeu)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membedah sumbatan investasi di Tanah Air. Selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) Purbaya memimpin sidang aduan kanal debottlenecking untuk menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan instansi pemerintah yang dinilai menghambat bisnis.

Atasi Kendala Pelaku Usaha

Dalam sidang kali ini, Purbaya menyoroti masih banyaknya aduan yang masuk dan meminta proses penyelesaian dipercepat. Dia menekankan bahwa kehadiran Satgas ini adalah sinyal bagi birokrat agar tidak lagi mempersulit dunia usaha.

"Ada banyak, harusnya sehari 5 kasus, ini terlalu lambat. Tapi mereka pengennya kan selesai, yaudah seperti itu. Tapi kan positif, itu yang positif. Nah seharusnya nanti akan lebih banyak lagi, kan masih ada puluhan yang dilaporkan dan nanti akan lebih besar-besar lagi," tegas Purbaya di Kemenkeu, Kamis (5/2/2026).

"Tapi yang jelas, ini sinyal ke para pelaku bisnis bahwa kita harus menghilangkan kendala yang menghalangi bisnis mereka," imbuhnya.

 

