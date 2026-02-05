Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Resmi Jadi Wamenkeu, Juda Agung Perkuat Sinergi Fiskal-Moneter untuk Target Pertumbuhan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 05 Februari 2026 |19:48 WIB
Resmi Jadi Wamenkeu, Juda Agung Perkuat Sinergi Fiskal-Moneter untuk Target Pertumbuhan
Wamenkeu Juda (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Setelah resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, Juda Agung memulai hari pertamanya sebagai Wakil Menteri Keuangan dengan agenda perkenalan di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis (5/2/2026). 

Dalam sambutannya, mantan petinggi Bank Indonesia ini menekankan pentingnya penguatan koordinasi antara otoritas fiskal dan moneter sebagai mandat utama dari Kepala Negara.

Penyambutan yang digelar di Lobi Gedung Juanda I ini menandai transisi Juda dari "Thamrin" (Bank Indonesia) ke "Lapangan Banteng" (Kementerian Keuangan). Meski berpindah instansi, Juda mengaku tidak merasa asing dengan lingkungan barunya.

"Tentu saja, pindah dari Thamrin ke Lapang Bateng, masih sesuatu yang baru bagi saya. Tetapi sebenarnya, kalau melihat wajah-wajah eselon 1 dan eselon 2 ini, wajah-wajah familiar bagi saya ya," ungkap Juda di hadapan awak media.

Juda menjelaskan bahwa pengalamannya selama bertahun-tahun berkoordinasi dalam Forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menjadi modal kuat untuk mempererat hubungan antara kebijakan moneter yang dijalankan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal di bawah Kemenkeu.

Menurutnya, Presiden telah memberikan arahan spesifik agar kedua pilar ekonomi ini berjalan seiringan untuk mencapai target pertumbuhan nasional di tengah tantangan ekonomi global.

"Arahnya intinya adalah bahwa fiskal moneter harus berkoordinasi bersinergi dengan baik untuk mencapai target-target pertumbuhan dan tentu saja juga, pada saat ini kita harus menjaga stabilitas makroekonomi, termasuk stabilitas dan fiskal. Mungkin intinya itu dari saya," jelasnya.

Mengawali masa jabatannya, Juda menyatakan rasa nyamannya bergabung dengan tim di Kementerian Keuangan. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/320/3199886/menkeu_purbaya-i3zV_large.jpg
Bantah Calon Ketua OJK dari DPR, Purbaya: Infonya Salah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/320/3199881/menkeu_purbaya-Meut_large.jpeg
Bongkar Skandal Pajak Baja Rp500 Miliar, Purbaya: Pejabat Kita Tak Bisa Disogok!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/320/3199878/menkeu_purbaya-DYOR_large.jpg
Purbaya Bantah Tukar Posisi Juda Agung dan Thomas Djiwandono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/320/3199862/menkeu_purbaya-958v_large.jpg
Purbaya Ungkap Pertumbuhan Ekonomi Memang Lebih Rendah dari Perkiraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/320/3199713/purbaya-V6Cz_large.jpg
OTT KPK Bea Cukai dan Pajak, Purbaya Siap Pecat Pegawai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/320/3199647/menkeu_purbaya-F7z4_large.jpg
Purbaya Sebut KPK OTT Pegawai Pajak dan Bea Cukai Jadi Perbaikan Sistem 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement