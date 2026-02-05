Profil dan Jejak Karier Juda Agung, Eks Deputi Gubernur BI yang Dilantik Jadi Wamenkeu

Profil dan Jejak Karier Juda Agung, Eks Deputi Gubernur BI yang Dilantik Jadi Wamenkeu. (Foto: Okezone.com/IMG)

JAKARTA - Profil dan jejak karier Juda Agung, eks Deputi Gubernur BI yang dilantik jadi Wamenkeu.

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) pada hari ini. Juda Agung menggantikan Thomas Djiwandono yang kini menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia.

Juda Agung diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 3/M Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Masa Jabatan Tahun 2024–2029.

Profil dan Jejak Karier Juda Agung

Dilantik sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia periode 2022–2027.

Menjabat sebagai Asisten Gubernur Bank Indonesia bidang Stabilitas Sistem Keuangan dan Kebijakan Makroprudensial (2020–2022).

Pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif International Monetary Fund (IMF), Washington DC, Amerika Serikat (2017–2019).

Pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat.

Pendidikan

Sarjana Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor (IPB).

Magister bidang Bisnis dan Keuangan, University of Birmingham (1995).

Doktor (S3) bidang Ekonomi, University of Birmingham (1999).

Karier

Staf Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, penugasan Kantor Perwakilan London (1992–1999).

Peneliti Ekonomi Junior, Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter (1999–2002).

Peneliti Ekonomi, Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter (2002–2003).