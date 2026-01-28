Purbaya Sebut Juda Agung Bakal Dilantik Jadi Wamenkeu pada Februari

Purbaya Sebut Juda Agung Bakal Dilantik Jadi Wamenkeu pada Februari (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pelantikan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) baru pengganti Thomas Djiwandono diperkirakan pada Februari 2026. Informasi tersebut diperoleh dari sumber internal.

"Saya dengar Februari lah," kata Purbaya di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Namun, Purbaya mengaku belum mengetahui secara pasti waktu pelantikan tersebut, apakah akan dilakukan pada awal atau akhir Februari. Dia meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada pihak Istana.

"Enggak tahu. Tanya dalam aja yang mau tahu bocorannya," ujar Purbaya.

Meski demikian, Purbaya menegaskan bahwa keputusan terkait pelantikan Wamenkeu sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo akan melakukan kajian terlebih dahulu serta meminta pertimbangan dari Menkeu Purbaya sebelum menentukan sosok Wamenkeu yang baru.

Istana juga merespons isu terkait peluang mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Juda Agung yang disebut-sebut menjadi salah satu kandidat.

Menanggapi hal tersebut, Purbaya menegaskan bahwa dinamika pencalonan Wamenkeu masih terus berkembang. Dia menekankan bahwa keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan Presiden.

"Belum ada permintaan dari Mensesneg untuk saya memberi asesmen ke Pak Juda Agung atau calon Wamenkeu. Tapi katanya sih masih fluid ya Saya belum boleh bilang Juda Agung calon Wamenkeu katanya tunggu pernyataan bapak Presiden," kata Purbaya.