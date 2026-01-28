Mensesneg Buka Suara soal Juda Agung Calon Kuat Wamenkeu Gantikan Thomas Djiwandono

JAKARTA - Mantan Deputi Bank Indonesia (BI) Juda Agung disebut-sebut menjadi calon terkuat pengganti Thomas Djiwandono di kursi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu).

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pun ikut merespon isu ini. Dia menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada informasi mengenai hal itu.

Pras sapaan akrabnya pun tidak menyebutkan siapa saja kandidat yang akan menjabat Wamenkeu. Dia hanya menegaskan kursi kosong yang ditinggal Thomas akan segera ada penggantinya.

"Belum. Nanti pada waktunya, siapapun yang kemudian kalau diputuskan oleh bapak presiden pos yang ditinggalkan harus diisi, nanti akan kami sampaikan," tegas Pras di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Pras pun menegaskan sebelum memutuskan menunjuk Wamenkeu baru, Presiden Prabowo Subianto akan melakukan kajian, termasuk meminta pendapat Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa soal pengganti Thomas di Kemenkeu.