Berat Badan Purbaya Turun 9 Kg Sejak Jabat Menkeu

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 14 Maret 2026 |05:18 WIB
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
JAKARTA - Penampilan fisik Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjadi sorotan warganet di media sosial. Pasalnya banyak yang menilai tubuh bendahara negara itu terlihat semakin kurus sejak menjabat di kabinet.

Menanggapi hal tersebut, Purbaya mengakui memang mengalami penurunan berat badan yang cukup signifikan selama menjabat sebagai Menteri Keuangan. Ia bahkan sempat berseloroh saat ditanya apakah perubahan tersebut disebabkan oleh kebiasaan begadang memikirkan kondisi negara atau faktor lainnya.

“Enggak (begadang), diet sedikit lah, biasa tuh,” jawab Purbaya singkat sambil tersenyum menanggapi pertanyaan wartawan mengenai tubuhnya yang tampak lebih ramping, Jumat (13/3/2026).

Namun, ketika didesak lebih lanjut mengenai total penurunan berat badannya selama menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya memberikan angka yang cukup mengejutkan.

“Delapan sampai sembilan kilo,” ungkapnya. Ia pun menambahkan dengan nada santai, “Lumayan, kan.” Perubahan fisik Purbaya ini sebelumnya telah ramai dibahas di platform X (dahulu Twitter) dan TikTok.

 

