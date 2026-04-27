Purbaya Optimistis IHSG Tembus 28.000 pada 2030

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) memiliki potensi besar untuk melesat hingga ke level 28.000 pada periode 2029-2030, seiring dengan ekspansi ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Purbaya menegaskan bahwa target tersebut sangat masuk akal jika berkaca pada rekam jejak pertumbuhan indeks di masa lalu.

"Let's say sekarang 7.000 lah. Ekspansi kita akan berlangsung sampai 2029-2030. Itu saya bilang bisa 4-5 kali. Bisa lah 28.000 paling sial. Mereka bilang itu Purbaya gila," ujar Purbaya dalam sambutannya di acara Peresmian Program Investasi Terencana dan Berkala (PINTAR) Reksa Dana di Bursa Efek Indonesia, Senin (27/4/2026).

Purbaya menampik anggapan bahwa angka tersebut tidak realistis. Ia membandingkan performa indeks pada periode 2002 yang masih berada di level 400-an, namun berhasil meroket hingga ke level 2.500 pada tahun 2009.

Menurutnya, lonjakan hingga 10 kali lipat dalam kurun waktu tertentu bukanlah hal baru bagi pasar modal Indonesia.

Oleh karena itu, jika pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di level yang tinggi, target 28.000 merupakan konsekuensi logis dari penguatan makro ekonomi domestik.

"Jadi itu bukan hal yang tidak mungkin kalau kita kembangkan pertumbuhan ekonomi yang baik dan itu pasti akan terjadi," tegasnya.