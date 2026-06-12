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Purbaya Ikuti Arahan Presiden soal Pemangkasan Anggaran MBG

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 12 Juni 2026 |08:17 WIB
Purbaya Ikuti Arahan Presiden soal Pemangkasan Anggaran MBG
Purbaya Ikuti Arahan Presiden soal Pemangkasan Anggaran MBG (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, rencana pengurangan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menyesuaikan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Purbaya mengaku telah menerima kabar pemangkasan anggaran MBG tersebut. Namun, Purbaya tidak mengungkapkan besarannya untuk rencana pemangkasan anggaran program MBG.

“Kami ikuti keputusan Bapak Presiden,” ujar Purbaya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Untuk perkembangan berikutnya, Purbaya meminta publik untuk menunggu pernyataan resmi dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang.

Secara terpisah, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, akan ada pengurangan anggaran program MBG.

Rencana itu muncul dari hasil perhitungan dan pembenahan tata kelola program prioritas presiden tersebut.

Namun, pemerintah belum menetapkan besaran pengurangan anggaran. Prasetyo meminta waktu untuk Kementerian Keuangan (Kemenkeu) maupun Badan Gizi Nasional (BGN) menghitung potensi pengurangan anggaran MBG.

“Jadi, dari proses penataan nanti akan bisa kita hitung dengan lebih cermat sesungguhnya anggaran yang dibutuhkan untuk Program MBG ini totalnya menjadi berapa," katanya saat ditemui usai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan), Jakarta, Kamis.

 

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