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HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya dan Mendagri Bahas Anggaran Rp706,3 Triliun

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 27 Juli 2026 |19:00 WIB
Purbaya dan Mendagri Bahas Anggaran Rp706,3 Triliun
Purbaya dan Mendagri Bahas Anggaran Rp706,3 Triliun (Foto: Kemenkeu)
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JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerima kunjungan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membahas penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam pengawasan dan optimalisasi pemanfaatan alokasi Transfer ke Daerah (TKD).

Purbaya menegaskan bahwa penguatan sinergi lintas kementerian ini krusial agar alokasi belanja daerah mampu memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

"Menkeu Purbaya menerima kunjungan Mendagri Tito Karnavian di kantor @kemenkeuri untuk membahas penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal mendukung optimalisasi pemanfaatan alokasi Transfer ke Daerah (TKD)," tulis Purbaya dalam akun Instagram resminya, Jakarta, Senin (27/7/2026).

Purbaya menambahkan, koordinasi yang makin solid antara Kemenkeu dan Kemendagri diharapkan dapat memastikan penggunaan dana TKD benar-benar tepat sasaran.

Dengan demikian, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat terakselerasi secara optimal untuk mendorong sektor-sektor prioritas.

"Langkah ini diharapkan mampu mendorong kinerja pemerintah daerah yang lebih efektif. Melalui sinergi yang semakin erat, alokasi TKD diharapkan akan semakin tepat sasaran, dengan harapan setiap daerah memiliki ruang untuk meningkatkan kualitas layanan dan pembangunan. Dengan begitu, manfaat APBD dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat di masing-masing daerah," jelas Purbaya.

 

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