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Heboh Kipas Angin Kopdes Rp1,8 Triliun, Purbaya: Kita Bayar Cicilan Saja

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 23 Juli 2026 |13:32 WIB
Heboh Kipas Angin Kopdes Rp1,8 Triliun, Purbaya: Kita Bayar Cicilan Saja
Heboh Kipas Angin Kopdes Rp1,8 Triliun, Purbaya: Kita Bayar Cicilan Saja (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal isu pengadaan 1,8 juta kipas angin senilai Rp1,8 triliun untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Purbaya mengaku belum mengetahui informasi tersebut dan akan mengeceknya lebih lanjut.

"Saya enggak tahu, nanti saya cek. Koperasi kan tanggung jawabnya si Agrinas. Kita hanya bayar cicilan saja. Manajemen dan segala macam di sana," kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (23/7/2026).

Saat ditanya mengenai cicilan yang dimaksud, Purbaya menjelaskan bahwa yang dibayarkan pemerintah merupakan cicilan utang ke bank setiap tahun.

"Bukan, cicilan utang ke bank setiap tahun," ujarnya.

Purbaya hadir di istana untuk menghadiri rapat bersama Presiden Prabowo Subianto membahas Kopdes Merah Putih. "Koperasi Desa Merah Putih, sepertinya itu. Tapi saya belum tahu betul, saya bawa bahan saja yang banyak," kata Purbaya.

Saat ditanya apakah rapat akan membahas peluncuran tambahan Kopdes secara serentak, Purbaya mengaku masih menunggu arahan dalam rapat. "Belum tahu, saya mau dengar," ujarnya.

 

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