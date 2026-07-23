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Hitung-hitungan Diskon Listrik 50 Persen, Buruan Klaim!

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 23 Juli 2026 |05:05 WIB
Hitung-hitungan Diskon Listrik 50 Persen, Buruan Klaim!
Masyarakat masih bisa mendapatkan diskon tambah daya listrik sebesar 50 persen yang berlaku hingga 27 Juli 2026. (Foto :Okezone.com)
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JAKARTA - Masyarakat masih bisa mendapatkan diskon tambah daya listrik sebesar 50 persen yang berlaku hingga 27 Juli 2026. Diskon ini diberikan kepada pelanggan PLN yang ingin menambah daya listrik.

Adapun diskon sebesar 50 persen diberikan kepada pelanggan tegangan rendah satu fasa untuk seluruh golongan tarif dengan daya awal mulai dari 450 volt ampere (VA) hingga 5.500 VA yang ingin menambah daya maksimal menjadi 7.700 VA.

PLN memberikan kesempatan kepada pelanggan yang ingin mengoptimalkan penggunaan energi listrik melalui penambahan daya dengan biaya yang lebih terjangkau.

Sebagai gambaran, pelanggan dengan daya awal 1.300 VA yang ingin menambah daya menjadi 7.700 VA cukup membayar Rp3.100.800. Nilai tersebut lebih hemat 50 persen dibandingkan biaya tambah daya normal sebesar Rp6.201.600.

Cara Mendapatkan Diskon Listrik PLN

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