Cara Dapat Diskon Listrik 50 Persen, Berlaku hingga 27 Juli 2026

Masyarakat dapat memanfaatkan program diskon biaya tambah daya listrik sebesar 50 persen. (Foto ;okezone.com/PLN)

JAKARTA - Masyarakat dapat memanfaatkan program diskon biaya tambah daya listrik sebesar 50 persen yang berlangsung pada 14 Juli hingga 27 Juli 2026.

Direktur Retail dan Niaga PLN, M. Fahrur Rozy, mengatakan program ini ditujukan bagi pelanggan tegangan rendah satu fasa dari seluruh golongan tarif dengan daya awal mulai 450 volt ampere (VA) hingga 5.500 VA yang ingin melakukan penambahan daya maksimal menjadi 7.700 VA.

Melalui program ini, PLN memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk mengoptimalkan penggunaan energi listrik melalui penambahan daya dengan biaya yang lebih terjangkau.

“Melalui program ‘Semangat Baru Makin Berdaya’, PLN ingin memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh layanan tambah daya dengan biaya lebih ringan guna menunjang kegiatan belajar anak dan berbagai aktivitas produktif di rumah,” ujar Rozy.

Sebagai gambaran, pelanggan dengan daya awal 1.300 VA yang ingin menambah daya menjadi 7.700 VA cukup membayar Rp3.100.800. Nilai tersebut lebih hemat 50 persen dibandingkan biaya tambah daya normal sebesar Rp6.201.600.