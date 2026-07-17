Harga BBM Pertamina Resmi Turun, Cek Pertalite hingga Pertamax Hari Ini 17 Juli 2026

Harga BBM Pertamina Resmi Turun, Cek Pertalite hingga Pertamax Hari Ini 17 Juli 2026

JAKARTA - Harga BBM Pertamina di Juli 2026 resmi turun. Harga BBM Pertamina seperti Pertamax Turbo, Pertamina Dex, Dexlite turun sejak 1 Juli 2026 pukul 00.00 WIB.

Harga Pertamax Turbo turun menjadi Rp19.300 per liter dari harga sebelumnya Rp20.750 per liter.

Harga Pertamina Dex turun dari Rp24.800 per liter menjadi Rp21.150 per liter.

Harga Dexlite turun dari Rp23.000 per liter menjadi Rp19.700 per liter.

Meski harga Pertamax Turbo, Pertamina Dex, Dexlite turun per 1 Juli 2026, Pertamina tidak melakukan penyesuaian harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green.

Harga Pertamax tetap Rp16.250 per liter dan Pertamax Green tetap Rp17.000 per liter sejak kenaikan pada 10 Juni 2026.

Sementara, harga BBM subsidi jenis Pertalite juga tetap Rp10.000 per liter.