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Kolaborasi Jadi Solusi Antrean Kontainer di Marunda, PT KCN Perkuat Peran Pelabuhan Penyangga

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Rabu, 15 Juli 2026 |07:51 WIB
Kolaborasi Jadi Solusi Antrean Kontainer di Marunda, PT KCN Perkuat Peran Pelabuhan Penyangga
Meningkatnya aktivitas logistik di Pelabuhan Tanjung Priok sempat berdampak hingga Marunda dan memicu antrean truk kontainer. (Foto: dok KCN)
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JAKARTA - Antrean kendaraan logistik yang sempat menghambat pelayanan pembongkaran kontainer di kawasan Marunda, Jakarta Utara, mulai terurai setelah berbagai pemangku kepentingan menyepakati langkah percepatan operasional. 

Salah satu langkah yang ditempuh adalah pemanfaatan area operasional PT Karya Citra Nusantara (KCN) sebagai lokasi sementara pembongkaran kontainer guna membantu menjaga kelancaran arus logistik.

Kepadatan tersebut terjadi seiring meningkatnya aktivitas logistik di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok yang mendorong kenaikan kebutuhan pelayanan peti kemas. Akibatnya, kapasitas pelayanan peti kemas kosong di Depo PT Global Terminal Marunda (GTM) mencapai batas optimal sehingga memicu antrean kendaraan di akses menuju kawasan Marunda.

(Foto: dok KCN)
Polres Pelabuhan Tanjung Priok memfasilitasi mediasi yang mempertemukan para pemangku kepentingan. (Foto: dok KCN)

Sebagai tindak lanjut atas aspirasi sejumlah pengemudi trailer yang tergabung dalam Keluarga Besar Sopir Indonesia (KBSI), dilakukan mediasi dengan melibatkan PT GTM, PT Quad Kontena, PT KCN, Polres Pelabuhan Tanjung Priok, pemerintah daerah, Dinas Perhubungan, serta perwakilan pengemudi.

Dalam mediasi tersebut disepakati pemanfaatan area operasional PT KCN sebagai lokasi tambahan untuk kegiatan pembongkaran kontainer sementara. Langkah ini membantu mempercepat pelayanan sehingga antrean kendaraan berangsur terurai dan aktivitas logistik kembali berjalan lebih lancar. 

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