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Pertamina Naikkan Harga BBM Mulai Hari Ini 1 September 2026

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 01 September 2026 |04:08 WIB
Pertamina Naikkan Harga BBM Mulai Hari Ini 1 September 2026
Pertamina Naikkan Harga BBM Mulai Hari Ini 1 September 2026 (Foto: Pertamina Patra Niaga)
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JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga menaikkan harga BBM nonsubsidi mulai hari ini, Selasa 1 September 2026. Harga BBM jenis Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite naik mulai 1 September 2026 pukul 00.00 WIB.

Harga Pertamax Turbo naik menjadi Rp19.600 per liter dari harga sebelumnya Rp18.300 per liter.

Harga BBM Dexlite naik dari Rp19.700 menjadi Rp23.700 per liter dan harga Pertamina Dex naik dari Rp21.150 menjadi Rp25.200 per liter.

"Penyesuaian harga dilakukan hanya sebagian produk BBM nonsubsidi yaitu Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite," kata VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora di Jakarta, Selasa (1/9/2026).

Namun demikian, Pertamina masih menahan harga BBM jenis Pertamax dan Pertamax Green. Harga Pertamax tetap Rp15.950 per liter dan Pertamax Green tetap Rp16.600 per liter.

Untuk harga BBM subsidi seperti Pertalite juga tetap Rp10.000 per liter dan biosolar Rp6.800 per liter.

"Sedangkan produk BBM nonsubsidi lainnya seperti Pertamax 92 dan Pertamax Green 95 tidak mengalami penyesuaian harga. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan keekonomian, daya beli dan kondisi sosial masyarakat," jelas Kitty.

 

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