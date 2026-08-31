Harga BBM 1 September 2026 Naik atau Turun? Pertalite Tetap Rp10.000 per Liter

Harga BBM 1 September 2026 Naik atau Turun? Pertalite Tetap Rp10.000 per Liter (Foto: Pertamina Patra Niaga)

JAKARTA - Harga BBM yang berlaku besok, Selasa 1 September 2026. Badan usaha seperti Pertamina, Shell, Vivo dan BP akan kembali menyesuaikan harga BBM nonsubsidi pada 1 September 2026.

Penyesuaian harga BBM 1 September 2026, salah satunya mempertimbangkan pergerakan harga minyak dunia. Pada hari ini, harga minyak minyak Brent untuk pengiriman November naik menjadi USD90 per barel, sementara West Texas Intermediate (WTI) USD86 per barel.

Sebagai gambaran saja, pada 1 Agustus 2026, Pertamina, Shell, Vivo dan BP menyesuaikan harga BBM nonsubsidi. Pertamina menurunkan harga BBM jenis Pertamax menjadi Rp15.950 per liter, Pertamax Green menjadi Rp16.600 per liter dan Pertamax Turbo menjadi Rp18.300 per liter. Namun, Pertamina menahan harga BBM jenis diesel seperti Dexlite dan Pertamina Dex.

BP juga menurunkan harga BBM jenis bensin. Harga BBM jenis BP 92 turun dari Rp16.670 menjadi Rp16.130 per liter dan BP Ultimate turun menjadi Rp16.760 dari sebelumnya Rp17.240 per liter.

Vivo menurunkan harga BBM Revvo 92 menjadi Rp16.130 per liter dan BBM Revvo 95 turun menjadi Rp16.760 per liter.

Di sisi lain, Shell menaikkan harga BBM jenis diesel miliknya menjadi Rp21.910 per liter dari sebelumnya Rp21.340 per liter. BP dan Vivo juga turut menaikkan harga BBM jenis diesel miliknya pada 1 Agustus 2026.

Tercatat BP Ultimate diesel naik dari Rp21.340 menjadi Rp21.910 per liter, sedangkan Diesel Primus milik Vivo naik dari Rp21.340 menjadi Rp21.910 per liter.

Meski harga BBM nonsubsidi bergerak naik dan turun mengikuti pergerakan minyak dunia, pemerintah menjamin harga BBM subsidi seperti Pertalite tidak mengalami perubahan hingga akhir tahun 2026. Harga BBM Pertalite tetap Rp10.000 per liter.

Menarik untuk ditunggu penyesuaian harga BBM 1 September 2026 yang akan diberlakukan Pertamina, Shell, BP dan Vivo.