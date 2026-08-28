Harga BBM Pertamina Resmi Turun, Cek Pertalite hingga Pertamax Hari Ini 28 Agustus

Harga BBM Pertamina Resmi Turun, Cek Pertalite hingga Pertamax Hari Ini 28 Agustus (Foto: Pertamina Patra Niaga)

JAKARTA - Harga BBM Pertamina yang berlaku hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Pertamina Patra Niaga telah menurunkan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax, Pertamax Green dan Pertamax Turbo pada 1 Agustus.

Harga Pertamax Cs Turun

Harga BBM Pertamax turun Rp300 menjadi Rp15.950 per liter dari harga sebelumnya Rp16.250 per liter.

Harga Pertamax Turbo turun menjadi Rp18.300 per liter dari harga sebelumnya Rp19.300 per liter.

Harga Pertamax Green juga turun menjadi Rp16.600 per liter dari harga sebelumnya Rp17.000 per liter.

Harga BBM Pertalite

Meski ketiga harga BBM tersebut turun, Pertamina tidak melakukan penyesuaian harga BBM jenis Dexlite dan Pertamina Dex.

Harga BBM Dexlite Dexlite tetap Rp19.700 per liter dan Pertamina Dex juga tetap Rp21.150 per liter.

Di sisi lain, harga BBM subsidi jenis Pertalite juga tetap Rp10.000 per liter dan biolar subsidi Rp6.800 per liter. Pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir tahun 2026.