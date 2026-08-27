Harga Terbaru BBM Pertamina Hari Ini 27 Agustus 2026

JAKARTA - Harga terbaru BBM Pertamina yang berlaku hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Harga BBM Pertamina akan kembali disesuaikan pada September 2026, mengikuti tren harga minyak dunia hingga kurs nilai tukar Rupiah.

Saat ini, harga minyak dunia bergerak di level USD92 per barel untuk jenis Brent dan USD85 per barel untuk WTI. Pengumuman harga BBM di September 2026 biasanya akan diumumkan setiap tanggal 1.

Sementara, pada 1 Agustus 2026, Pertamina Patra Niaga telah menurunkan harga BBM non subsidi jenis Pertamax, Pertamax Green dan Pertamax Turbo.

Harga BBM Turun 1 Agustus 2026

Tercatat, harga BBM Pertamax turun Rp300 menjadi Rp15.950 per liter dari harga sebelumnya Rp16.250 per liter.

Harga Pertamax Turbo turun menjadi Rp18.300 per liter dari harga sebelumnya Rp19.300 per liter.

Harga Pertamax Green juga turun menjadi Rp16.600 per liter dari harga sebelumnya Rp17.000 per liter.