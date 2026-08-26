Qodari Buka Suara soal Pemblokiran Rekening Bank Mandiri AMPB

JAKARTA - Pemerintah buka suara terkait pemblokiran rekening Bank Mandiri milik aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Supriyono alias Botok yang mendapat sorotan dari masyarakat.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Qodari meminta agar informasi mengenai pemblokiran rekening tersebut dikonfirmasi lebih lanjut kepada Polda Metro Jaya apabila memang permintaan pemblokiran berasal dari kepolisian.

"Nanti tolong ditanyakan untuk lebih detailnya, ya. Kalau memang permintaan itu berasal dari Polda Metro Jaya, nanti tolong ditanyakan kepada Polda Metro Jaya, apakah sudah sesuai dengan regulasi yang ada," kata Qodari saat dijumpai di kantornya, Rabu (26/8/2026).

Menurutnya, apabila dalam proses pemblokiran tersebut ditemukan hal yang tidak sesuai, maka hal tersebut dapat menjadi bahan evaluasi dan koreksi ke depannya.

"Dan kalau misalnya ada sesuatu yang tidak tepat, tentu saya yakin pasti akan dikoreksi di masa yang akan datang," lanjut Qodari.