Daftar Terbaru Harga BBM Pertamina Hari Ini Jelang September 2026

Daftar Terbaru Harga BBM Pertamina Hari Ini Jelang September 2026 (Foto: Pertamina Patra Niaga)

JAKARTA - Daftar terbaru harga BBM Pertamina yang berlaku hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Harga BBM Pertamina akan kembali disesuaikan pada September 2026, mengikuti tren harga minyak dunia hingga kurs nilai tukar Rupiah.

Saat ini, harga minyak dunia bergerak di level USD92 per barel untuk jenis Brent dan USD85 per barel untuk WTI. Pengumuman harga BBM di September 2026 biasanya akan diumumkan setiap tanggal 1.

Sementara, pada 1 Agustus 2026, Pertamina Patra Niaga telah menurunkan harga BBM non subsidi jenis Pertamax, Pertamax Green dan Pertamax Turbo.

Harga BBM Turun 1 Agustus 2026

Tercatat, harga BBM Pertamax turun Rp300 menjadi Rp15.950 per liter dari harga sebelumnya Rp16.250 per liter.

Harga Pertamax Turbo turun menjadi Rp18.300 per liter dari harga sebelumnya Rp19.300 per liter.

Harga Pertamax Green juga turun menjadi Rp16.600 per liter dari harga sebelumnya Rp17.000 per liter.

Harga BBM Pertalite

Meski ketiga harga BBM tersebut turun, Pertamina tidak melakukan penyesuaian harga BBM jenis Dexlite dan Pertamina Dex.

Harga BBM Dexlite Dexlite tetap Rp19.700 per liter dan Pertamina Dex juga tetap Rp21.150 per liter.

Di sisi lain, harga BBM subsidi jenis Pertalite juga tetap Rp10.000 per liter dan biolar subsidi Rp6.800 per liter. Pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir tahun 2026.