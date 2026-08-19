Harga BBM Pertamina Resmi Turun, Cek Pertalite hingga Pertamax Hari Ini 19 Agustus

JAKARTA - Harga BBM Pertamina yang berlaku hari ini di wilayah Jabodetabek. Harga BBM Pertamina resmi turun sejak 1 Agustus 2026



Pertamina Patra Niaga telah menurunkan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax, Pertamax Green dan Pertamax Turbo.



Harga BBM Turun



Harga BBM Pertamax turun Rp300 menjadi Rp15.950 per liter dari harga sebelumnya Rp16.250 per liter.



Harga Pertamax Turbo turun menjadi Rp18.300 per liter dari harga sebelumnya Rp19.300 per liter.



Harga Pertamax Green juga turun menjadi Rp16.600 per liter dari harga sebelumnya Rp17.000 per liter.



Harga BBM Pertalite



Sementara, harga BBM jenis Dexlite tidak mengalami perubahan. Harga Dexlite tetap Rp19.700 per liter dan Pertamina Dex juga tetap Rp21.150 per liter.



Harga BBM subsidi jenis Pertalite juga tetap Rp10.000 per liter dan biolar subsidi Rp6.800 per liter. Pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir tahun 2026.