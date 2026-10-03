BSU Rp900.000 Cair di Oktober-Desember 2026, Ini Penjelasan Kemnaker

JAKARTA - Pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp900.000 kepada 13,3 juta pekerja. BSU ini masuk ke dalam paket bantuan kuartal IV-2026.

Usia diumumkan, banyak masyarakat khususnya pekerja mempertanyakan kapan BSU 2026 sebesar Rp900.000 dicairkan. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pun buka suara soal pencairan BSU 2026.

Kemnaker meminta masyarakat menunggu informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan BSU 2026. Kemnaker menyebut informasi terbaru akan disampaikan melalui kanal resmi pemerintah.

“Mohon menunggu informasi selanjutnya terkait BSU 2026, ya, Rekan. Informasi terbaru akan disampaikan melalui kanal dan media sosial resmi Kemnaker. Jadi, pantau terus agar tidak ketinggalan informasinya!” tulis Kemnaker dalam akun Instagram, Jumat (2/10/2026).