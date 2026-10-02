BSU Rp900.000 Cair di Oktober-Desember 2026: Cara Cek Penerima hingga Syaratnya

JAKARTA - Bantuan subsidi upah (BSU) Rp900.000 siap disalurkan kepada 13,3 juta pekerja pada kuartal IV-2026 atau periode Oktober-Desember 2026.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, BSU tersebut diberikan dengan nominal Rp300.000 per bulan. Namun, penyalurannya dilakukan sekaligus untuk tiga bulan.

"Di mana bantuan subsidi upah ini diberikan satu kali untuk 3 bulan dan per bulannya sebesar Rp300.000," ujar Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/9/2026).

Dengan demikian, setiap penerima BSU akan mendapatkan bantuan sebesar Rp900.000 untuk periode Oktober-Desember 2026.

Airlangga menyebut BSU tersebut akan diberikan kepada 13,3 juta pekerja. Namun, dia belum merinci kriteria penerima bantuan tersebut.

"Ini diberikan kepada 13,3 juta pekerja dan ini kebutuhan anggarannya diperkirakan sebesar hampir Rp12 triliun," ungkapnya.

Penjelasan Kemnaker

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta masyarakat menunggu informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan BSU 2026. Kemnaker menyebut informasi terbaru akan disampaikan melalui kanal resmi pemerintah.

“Mohon menunggu informasi selanjutnya terkait BSU 2026, ya, Rekan. Informasi terbaru akan disampaikan melalui kanal dan media sosial resmi Kemnaker. Jadi, pantau terus agar tidak ketinggalan informasinya!” tulis Kemnaker melalui akun Instagram, Jumat (2/10/2026).