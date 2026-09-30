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BSU 2026 Cair Lagi! Pekerja Dapat Rp900.000

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 30 September 2026 |19:29 WIB
BSU 2026 Cair Lagi! Pekerja Dapat Rp900.000
BSU 2026 Cair Lagi! Pekerja Dapat Rp900.000 (Foto: Airlangga Jelaskan Paket Bantuan Ekonomi/Okezone)
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JAKARTA - Pemerintah kembali mencairkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 untuk pekerja sebagai paket bantuan pemerintah untuk kuartal IV-2026. Besaran BSU Rp300.000 per bulan yang diberikan selama tiga bulan, sehingga total BSU sebesar Rp900.000 yang diberikan kepada 13,3 juta pekerja. 

"Dan yang ketiga adalah pemerintah akan memberikan lagi bantuan subsidi upah. Di mana bantuan subsidi upah ini diberikan satu kali untuk 3 bulan dan per bulannya sebesar 300 ribu. Dan ini diberikan kepada 13,3 juta pekerja dan ini kebutuhan anggarannya diperkirakan sebesar hampir Rp12 triliun," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/9/2026).

Selain BSU, pemerintah telah menyiapkan paket bantuan lainnya dengan total anggaran sekitar Rp31 triliun. Bantuan tersebut mencakup bantuan pangan hingga subsidi upah bagi pekerja.

"Hari ini tadi, rapat dengan Bapak Presiden terkait dengan program-program, bantuan pemerintah yang disiapkan untuk kuartal keempat," kata Airlangga.

Airlangga mengatakan, salah satu program yang dibahas adalah pembukaan rekening bagi warga negara berusia di atas 17 tahun yang diarahkan kepada masyarakat desil 1 hingga desil 4. Namun, angka penerimanya masih dalam proses pengecekan dengan kementerian terkait.

"Jadi tadi dibahas program untuk di kuartal keempat antara lain pembukaan rekening kepada warga negara yang di atas 17 tahun dan diarahkan pada desil sampai dengan desil 4. Nah nanti angkanya sedang di crosscheck dengan kementerian terkait," ujarnya.

 

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