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Ini Tanda-Tanda BLT Rp600.000 Cair Masuk Rekening 

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 29 September 2026 |14:00 WIB
Ini Tanda-Tanda BLT Rp600.000 Cair Masuk Rekening 
Ini Tanda-Tanda BLT Rp600.000 Cair Masuk Rekening (Foto: Kemensos)
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JAKARTA - Pemerintah masih menyalurkan BLT berupa bantuan sosial (bansos) program keluarga harapan (PKH) hingga bantuan pangan non tunai (BPNT) kepada keluarga penerima manfaat (KPM).

Dalam data Kementerian Keuangan per 31 Agustus 2026, Pemerintah mencatat belanja bantuan sosial (bansos) mencapai Rp104,5 triliun atau 64,3 persen dari pagu dan meningkat 3,4 persen.

Realisasi bansos tersebut antara lain meliputi bansos PKH sebesar Rp21 triliun untuk 10 juta keluarga penerima manfaat. Sementara, BPNT atau BLT Kartu Sembako Rp27,6 triliun untuk 17,6 juta keluarga.

Pada bulan September 2026, pencairan masih dilakukan karena memasuki pencairan BLT tahap III periode Juli-September 2026. Besaran BLT yang akan didapat hingga Rp600.000.

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bisa mengecek pencairan BLT dengan KTP. Jika terdaftar, berhak mendapatkan bantuan hingga Rp600.000. Pengambilan BLT di bank Himbara atau di kantor pos.

 

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