Apa Perbedaan BLT Dana Desa 2026 dan BLT Kesra?

JAKARTA - Apa perbedaan BLT Dana Desa 2026 dan BLT Kesra? Pemerintah telah menyalurkan berbagai macam bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat kurang mampu yang sudah terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat (KPM). Bansos ini masuk ke dalam anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang sudah ditetapkan pemerintah.

Meski sama-sama BLT atau Bantuan Langsung Tunai (BLT), namun BLT Dana Desa dan BLT Kesra tentu sangat berbeda dari penerima hingga durasi penyaluran.

Berikut ini Okezone rangkum perbedaan BLT Dana Desa 2026 dan BLT Kesra seperti dikutip dari berbagai sumber, Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Perbedaan BLT Dana Desa 2026 dan BLT Kesra

BLT Dana Desa

BLT Dana Desa merupakan bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa, yaitu anggaran transfer pemerintah pusat ke desa yang dialokasikan untuk pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan penanganan kemiskinan ekstrem.

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026, BLT Dana Desa menjadi salah satu prioritas penggunaan dana desa untuk membantu keluarga penerima manfaat (KPM) yang tergolong miskin ekstrem.

Nominal bantuan maksimal yang diberikan adalah Rp300.000 per bulan per keluarga penerima manfaat. Penyalurannya bisa dilakukan setiap bulan atau per triwulan (tiga bulan sekaligus). Besaran dan durasi bantuan tetap disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing desa.