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BLT Rp5,4 Juta Kapan Cair? Ternyata Ini Jadwalnya

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 17 September 2026 |07:17 WIB
BLT Rp5,4 Juta Kapan Cair? Ternyata Ini Jadwalnya
BLT (Foto: Okezone)
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JAKARTA – Masyarakat masih harus menunggu untuk mendapatkan bantuan tunai yang nilainya diperkirakan mencapai Rp5,4 juta per keluarga. Pemerintah belum menetapkan tanggal pencairan bantuan langsung tunai (BLT) dan baru menargetkan uji coba penyaluran pada kuartal I-II 2027.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah saat ini masih menyelesaikan pengolahan dan pemutakhiran data penerima. Proses tersebut ditargetkan rampung pada akhir 2026 sebelum pemerintah melakukan uji coba penyaluran pada awal 2027.

“Kami merencanakan akhir tahun ini mesti selesai semua itu. Awal tahun depan, kuartal 1-2 kita akan uji coba,” kata Luhut.

Dengan rencana tersebut, BLT hingga Rp5,4 juta belum dijadwalkan cair pada 2026. Pemerintah masih perlu menyelesaikan pemutakhiran data, sistem verifikasi, serta mekanisme penyaluran sebelum bantuan diuji coba. Pemerintah belum menentukan tanggal pasti pencairan BLT tersebut. Luhut hanya menyebut uji coba penyaluran akan dilakukan pada kuartal I-II 2027 setelah proses pengolahan data penerima selesai.

Pemerintah akan melakukan uji coba secara bertahap untuk mengevaluasi pelaksanaan program sebelum menerapkannya secara lebih luas.

Berapa Besaran BLT?

Pemerintah menghitung nilai bantuan sekitar Rp5,4 juta per keluarga. Namun, nominal tersebut belum menjadi angka final karena masih menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.

Artinya, masyarakat belum dapat memastikan akan menerima BLT dengan nominal Rp5,4 juta. Angka tersebut masih merupakan perhitungan pemerintah dalam menyiapkan skema bansos tunai.

 

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Topik Artikel :
BLT Cair Bansos Tunai BLT 2026 BLT
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