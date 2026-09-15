BLT Rp600 Ribu Belum Cair? Berikut Cara Cek Status Penerimanya

JAKARTA - Bantuan sosial (bansos) hingga Rp600.000 belum cair meski masyarakat merasa memenuhi syarat sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Hal tersebut dapat terjadi karena sejumlah faktor, mulai dari perubahan tingkat kesejahteraan hingga penerima tidak lagi memenuhi kriteria bantuan.

Pemerintah melakukan pemutakhiran data penerima bansos secara berkala. Dalam proses tersebut, sejumlah KPM dapat mengalami perubahan status sehingga bantuan tidak lagi disalurkan atau ditangguhkan.

eberapa alasan bansos KPM dialihkan antara lain karena tingkat kesejahteraan atau desil penerima meningkat, tidak lagi memenuhi kriteria, telah graduasi, meninggal dunia, tidak ditemukan, mengundurkan diri, atau sebab lainnya.

Selain itu, pemerintah juga menangguhkan bantuan bagi KPM yang teridentifikasi melakukan transaksi judi online (judol). Identifikasi tersebut dilakukan berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Dengan demikian, masyarakat yang belum menerima bantuan perlu mengecek kembali status kepesertaannya melalui saluran resmi Kementerian Sosial (Kemensos).

Cara Cek Bansos September 2026 Masyarakat dapat mengecek status penerima bansos menggunakan data kependudukan melalui aplikasi Cek Bansos atau situs resmi Kemensos.