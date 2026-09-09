Cara Cek KTP demi BLT Rp600.000 di September 2026

JAKARTA - Cara cek KTP demi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp600.000 di September 2026. Pemerintah masih menyalurkan BLT berupa bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Sembako di September 2026.

Pencairan BLT ini masuk ke tahap III periode Juli-September 2026. Besaran BLT yang akan didapat hingga Rp600.000.

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bisa mengecek pencairan BLT dengan KTP. Jika terdaftar, berhak mendapatkan bantuan hingga Rp600.000. Pengambilan BLT di bank Himbara atau di kantor pos.

Cara Cek Bansos September 2026

Cek Penerima Bansos Pakai Aplikasi Cek Bansos

Pengecekan status penerima bansos bisa dilakukan dengan mudah melalui ponsel. Masyarakat hanya perlu menyiapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan memanfaatkan Aplikasi Cek Bansos atau situs resmi milik Kementerian Sosial. Berikut langkah-langkahnya:

1. Unduh "aplikasi Cek Bansos" melalui Play Store atau App Store.

2. Buka aplikasi, kemudian pilih menu “Cek Bansos” pada halaman utama

3. Isi data wilayah domisili secara lengkap, mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa

4. Masukkan nama lengkap sesuai yang tercantum di KTP

5. Selesaikan verifikasi keamanan (captcha) atau soal matematika sederhana

6. Tekan tombol “Cari Data” untuk menampilkan hasil pencarian.

7. Apabila nama Anda tercatat sebagai penerima, sistem akan menampilkan informasi jenis bantuan serta status pencairannya. Namun, jika tidak terdaftar, akan muncul notifikasi bertuliskan “Tidak Terdapat Peserta/PM”

Cek Penerima Bansos Lewat Kemensos

Sementara itu, untuk melakukan pengecekan melalui situs resmi Kementerian Sosial, Anda bisa langsung mengunjungi laman cekbansos.kemensos.go.id dan memasukkan data sesuai identitas di KTP. Berikut langkah-langkahnya:

1. Buka situs resmi di https://cekbansos.kemensos.go.id

2. Isi data wilayah tempat tinggal termasuk Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan

3. Kemudian isi nama lengkap sesuai KTP

3. Masukkan kode captcha yang muncul di layar, kemudian klik tombol “Cari Data”

4. Setelah itu, sistem akan menampilkan hasil pencarian yang berisi informasi status kepesertaan bantuan sosial Anda

Besaran Bansos PKH

- Ibu hamil: Rp750.000 per tahap

- Anak usia dini: Rp750.000

- Siswa SD: Rp225.000

- Siswa SMP: Rp375.000

- Siswa SMA: Rp500.000

- Lansia (60 tahun ke atas): Rp600.000

- Disabilitas berat: Rp600.000

Sama seperti bansos PKH, bansos BPNT akan terus cair sesuai tahapannya. Penerima bansos BPNT akan memperoleh Rp200.000 per bulan. Pencairan dilakukan tiga bulan sekaligus, sehingga masyarakat akan mendapatkan Rp600.000 periode Juli-September 2026.