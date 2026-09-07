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Garuda Kembali Layani Penerbangan dari dan ke Jakarta Mulai Selasa 8 September 2026 Pukul 00.01 WIB

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 07 September 2026 |21:07 WIB
Garuda Kembali Layani Penerbangan dari dan ke Jakarta Mulai Selasa 8 September 2026 Pukul 00.01 WIB
Garuda Kembali Layani Penerbangan dari dan ke Jakarta Mulai Selasa 8 September 2026 Pukul 00.01 WIB (Foto: AP)
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JAKARTA - Maskapai Garuda Indonesia akan kembali melayani rute penerbangan dari dan menuju Jakarta secara bertahap mulai Selasa 8 September 2026 pukul 00.01 WIB. Penerbangan Garuda Indonesia ini kembali dibuka secara bertahap, seiring beroperasinya beberapa bandara.

"Seiring dibukanya kembali operasional bandara, Garuda Indonesia mulai melayani penerbangan dari dan menuju Jakarta secara bertahap mulai Selasa, 8 September 2026 pukul 00.01 WIB," tulis keterangan Garuda Indonesia dalam akun Instagram, Jakarta, Senin (7/9/2026).

Dalam keterangan Garuda, setiap penerbangan akan dioperasikan setelah melalui asesmen keselamatan, inspeksi kelayakan pesawat, serta koordinasi dengan otoritas terkait untuk memastikan seluruh aspek keselamatan terpenuhi.

"Bagi penumpang dengan jadwal penerbangan mulai Selasa, 8 September 2026 pukul 00.01 WIB, kami mengimbau untuk hadir di bandara 3 jam sebelum waktu keberangkatan guna memastikan proses perjalanan berjalan lancar," tulis Garuda.

Garuda Indonesia pun berterima kasih kepada seluruh penumpang dan keselamatan tetap menjadi prioritas.

"Terima kasih atas pengertian dan kepercayaan Anda untuk terus terbang bersama Garuda Indonesia. Keselamatan Anda adalah prioritas utama kami," kata Garuda.

(Dani Jumadil Akhir)

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