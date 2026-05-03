Garuda Indonesia Masuk 25 Besar Maskapai Terbaik Dunia

Taufik Fajar , Jurnalis-Minggu, 03 Mei 2026 |13:05 WIB
JAKARTA - Garuda Indonesia mendapat kabar baik di tengah proses pembenahan layanan. Maskapai nasional itu masuk daftar World’s Best Airlines 2026 versi AirlineRatings.com dan menempati posisi ke-24 kategori The World’s Best Full-Service Airlines for 2026.

Garuda menjadi satu-satunya maskapai asal Indonesia yang masuk daftar 25 besar maskapai layanan penuh terbaik dunia. Posisi ini penting karena datang saat perusahaan terus memperkuat kinerja, layanan, dan daya saing.

Direktur Utama Garuda Indonesia Glenny Kairupan menyebut capaian tersebut sebagai sinyal positif atas proses transformasi perusahaan.

“Di tengah dinamika industri penerbangan global yang penuh tantangan, pencapaian ini tentunya menjadi sinyal positif yang mencerminkan progres dari program transformasi perusahaan,” kata Glenny dalam keterangan resmi, Minggu (3/5/2026).

Glenny mengatakan Garuda akan terus mempercepat perbaikan layanan. Namun pembenahan tidak berhenti di kabin. Perusahaan juga menata operasional dan memperkuat layanan digital agar perubahan lebih terasa oleh penumpang.

“Garuda Indonesia berkomitmen mengakselerasi berbagai transformasi kinerja yang tidak hanya berfokus pada perbaikan layanan secara menyeluruh, tetapi juga optimalisasi operasional dan pengembangan digitalisasi layanan secara berkelanjutan,” ujarnya.

AirlineRatings.com menilai pengalaman penumpang selama penerbangan. Penilaian itu mencakup peningkatan produk di kabin, makanan selama penerbangan, hingga pelayanan awak pesawat.

 

