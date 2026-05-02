Ekonomi Indonesia Diprediksi Tumbuh 5,48 Persen di Kuartal I-2026

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Sabtu, 02 Mei 2026 |18:09 WIB
Ekonomi Indonesia Diprediksi Tumbuh 5,48 Persen di Kuartal I-2026
Ekonomi Indonesia Diprediksi Tumbuh 5,48 Persen di Kuartal I-2026 (Foto: Okezone)
JAKARTA - Ekonomi Indonesia diprediksi tumbuh 5,48 persen (year-on-year/yoy) pada kuartal I-2026. Ada beberapa penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal I-2026, salah satunya Tunjangan Hari Raya (THR).

“Pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) pada triwulan pertama 2026 diproyeksikan sebesar 5,48 persen (yoy) dengan rentang estimasi 5,46 persen hingga 5,5 persen,” kata peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) Jahen F Rezki dalam laporan Indonesia Economic Outlook Q2-2026 di Jakarta, Sabtu (2/5/2026).

Tekanan harga meningkat secara signifikan pada kuartal pertama 2026 yang tercermin pada inflasi umum melampaui kisaran target Bank Indonesia (BI), dengan level terakhir 3,47 persen (yoy) pada Maret. Lonjakan itu utamanya didorong oleh efek basis rendah (low-base effect) subsidi tarif listrik.

Namun, aktivitas investasi pada kuartal I-2026 mencapai Rp498,7 triliun, setara 24,4 persen dari target tahunan dan tumbuh 7,2 persen (yoy). Neraca perdagangan juga tetap melanjutkan tren surplus selama 70 bulan pada Februari 2026.

Di samping itu, faktor pendorong lainnya pada kuartal I-2026 yaitu faktor musiman Ramadhan dan Idul Fitri. LPEM UI menyatakan faktor musiman itu menguntungkan Indonesia di tengah berlanjutnya tekanan eksternal dan internal. Pencairan tunjangan hari raya (THR) juga diperkirakan mendorong pendapatan bersih masyarakat.

 

